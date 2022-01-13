"Згадайте, скільки "Слуг народу" спіймали в наркотичному угарі": Омелян висловився за жорсткі штрафи для п'яних водіїв
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що зупинити п'яні ДТП в Україні можна лише високими штрафами та невідворотністю покарання
Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Безумовно, що влада і еліта завжди показує приклад. Якщо влада дозволяє собі пити чи хтось сідати за кермо під наркотиками. Згадайте, скільки нардепів з "Слуг народу" піймали у наркотичному угарі. Це погано впливає і це дійсно створює імідж безкарності", - сказав ексміністр.
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За його даними, у ДТП, які скоєні під тим, чи іншим впливом кожного року в Україні гине по декілька тисяч людей.
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"Абсолютна більшість причин таких ДТП - це перевищення швидкості і дуже багато п'яних. Тут без жорстких штрафів, без жорсткого покарання ми не обійдемося. Законослухняні водії Німеччини чи Польщі з'явились тільки тоді, коли незворотність покарання дійсно прийшла і порушувати правила стало дуже дорого", - підсумував Омелян.
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