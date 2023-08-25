Згурець розповів, скільки F-16 Норвегія може надати Україні
Норвегія може передати Україні щонайменше від п'яти до 12 винищувачів F-16
Про це сказав аналітик Defence Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
Він зауважив, що Норвегія третьою заявила про надання Україні винищувачів F-16. Раніше в неї було понад 50 винищувачів у сучасній модифікації. Норвезькі F-16 найбоєздатніші та найкраще обслуговувані порівняно з іншими країнами.
"За попередніми оцінками, попри запас 50 літаків, частину з яких Норвегія планує передати Румунії, щонайменше від п'яти до 12 літаків F-16 можуть надати Україні.
Винищувачі F-16 для України: що відомо станом на зараз
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.
17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.
Водночас у Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії.
Норвегія надасть Україні F-16, тренуватиме пілотів і поповнить запаси ракет IRIS-T.
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