Зґвалтовані 14-річна дівчинка, 11-річний хлопчик, 20-річна жінка, - Денісова оприлюднила факти воєнних злочинів окупантів на Київщині
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про зґвалтування окупантами дітей на Київщині
Про це вона повідомила у Telegram.
"Дівчинка, 14 років, зґвалтована 5 чоловіками-окупантами. Зараз вагітна. Буча. Хлопчик, 11 років, зґвалтований на очах у мами - її прив’язали до стільця, щоб дивилася. Буча. Жінка 20 років, зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця. Ірпінь", - написала Денісова.
Вона заявила, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів РФ в Україні", - написала уповноважена ВР.
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