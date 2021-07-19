Железняк: До законопроєкту про олігархів внесли понад 1200 поправок
Народні депутати подали 1 230 поправок до законопроєкту президента Володимира Зеленського про деолігархізацію
Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
“Закон про олигархів №5599 подали 1230 правок”, - написав він.
Він зазначив, що до іншого законопроєкту №5600 “ресурсного” нардепи подали 10 300 правок.
За словами депутата, розглядати ці проєкти Рада буде на наступній сесії, яка розпочнеться у вересні.
- Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599) 1 липня.
- Згодом, стало відомо, що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію восени.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.87Продаж 32.24
- Актуальне
- Важливе