Железняк: До законопроєкту про олігархів внесли понад 1200 поправок

Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

“Закон про олигархів №5599 подали 1230 правок”, - написав він.

Він зазначив, що до іншого законопроєкту №5600 “ресурсного” нардепи подали 10 300 правок.

За словами депутата, розглядати ці проєкти Рада буде на наступній сесії, яка розпочнеться у вересні.

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599) 1 липня.

Згодом, стало відомо, що Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію восени.

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