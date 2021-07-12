Рада розгляне законопроєкт про олігархів у вересні, - Арахамія

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує “Інтерфакс-Україна”.

"Останній термін подання поправок цього четверга і потім верстати таблицю (порівняльну - ред.). Там багато поправок і це займе більше тижня. Тобто Верховна Рада фактично вже йтиме у відпустку і вже у вересні буде питання другого читання", - сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції.

Як повідомлялося, народні депутати ухвалили в першому читанні законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599) 1 липня.