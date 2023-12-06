"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ

Видання посилається на документ звернення, який є в їхньому розпорядженні.

Як зазначають автори листа, мобілізовані понад 10 місяців "проживають в окопах на передовій на відстані 700 метрів від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами".

Після початку активного наступу в листопаді командування випустило наказ про відправку до штурмових підрозділів окупантів із середньою тяжкістю поранень, стверджують їх рідні.

"Поспішають, поки (українці) у суперечках, женуть до "Прямої лінії" та Нового року. Результат якийсь потрібний. Усі навколо кажуть, що візьмемо Авдіївку, і далі переговори", - розповіла виданню дружина одного з окупантів.