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Головна Війна з Росією "Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ

"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ

6 грудня, 2023 середа
06:36
Війна з Росією військові РФ

Російське видання "Важные истории" пише, що понад 100 родичів російських окупантів написали листа диктатору РФ Володимиру Путіну, що бійців кидають на "м'ясні" штурми Авдіївки, щоб взяти місто до його пресконференції 14 грудня

Видання посилається на документ звернення, який є в їхньому розпорядженні.

Як зазначають автори листа, мобілізовані понад 10 місяців "проживають в окопах на передовій на відстані 700 метрів від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами".

Після початку активного наступу в листопаді командування випустило наказ про відправку до штурмових підрозділів окупантів із середньою тяжкістю поранень, стверджують їх рідні.

"Поспішають, поки (українці) у суперечках, женуть до "Прямої лінії" та Нового року. Результат якийсь потрібний. Усі навколо кажуть, що візьмемо Авдіївку, і далі переговори", - розповіла виданню дружина одного з окупантів.

Росія
Володимир Путін
російська армія
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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