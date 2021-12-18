Жертвами тайфуну на Філіппінах стали понад 30 людей

Про це повідомляє DW.



Понад 300 тисяч людей були вимушені покинути свої домівки та курорти.

За інформацією влади Філіппін, тайфун "Рей" обірвав комунікації, вирвав з корінням дерева, руйнував електричні стовпи та зірвав дахи з будівель.

"Рей" називають супертайфуном, адже він пронісся по всій країні на швидкості 150 кілометрів на годину. В районі популярного туристичного острова Сіаргао його швидкість досягала 270 кілометрів на годину.



"Це справді один з найпотужніших буревіїв, які обрушилися на Філіппіни в грудні за останнє десятиліття", - сказав голова Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця на Філіппінах Альберто Боканегра.

За повідомленням синоптиків, тайфун "Рей" від Філіппін переміщується до В'єтнаму.



На архіпелазі продовжуються пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено понад 18 тисяч військових, поліцейських, працівників берегової та пожежної охорони. Вони працюють у найбільш постраждалих регіонах.