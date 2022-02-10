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Жертву ДТП з кортежем бізнесмена Ярославського переїхали двічі, з'явилося фото авто, - Українська правда

10 лютого, 2022 четвер
22:47
Суспільство Олександр Ярославський

Під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання "Українська правда".

"Наш співрозмовник повідомив, що за попередніми даними, на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина з кортежу", - йдеться у повідомленні.

Також видання передає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох автомобілів до та після ДТП. Це авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС".

Крім того, співрозмовник "УП" стверджує, що Ярославський був на місці події. Однак невідомо, чи був він за кермом.

"За даними двох джерел УП, чоловік який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці", - йдеться у повідомленні.

Водночас журналіст видання Михайло Ткач написав, що за його інформацією автомобіль, який потрапив у ДТП - Brabus 900 Rocket Edition G Wagon - належить Ярославському.

"Про те, що Ярославський сьогодні залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай", - додав Ткач.

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  • Нагадаємо, у середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена.
  • Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

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Кримінал
ДТП
ярославський
смертельна ДТП
кортеж
бізнесмен
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