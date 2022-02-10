Жертву ДТП з кортежем бізнесмена Ярославського переїхали двічі, з'явилося фото авто, - Українська правда
Під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання "Українська правда".
"Наш співрозмовник повідомив, що за попередніми даними, на загиблого наїхали двічі: і перша, і друга машина з кортежу", - йдеться у повідомленні.
Також видання передає, що відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох автомобілів до та після ДТП. Це авто "Mercedes Benz 63 AMG" із подібними номерами - "АХ0018ХО" та "АХ0018МС".
Крім того, співрозмовник "УП" стверджує, що Ярославський був на місці події. Однак невідомо, чи був він за кермом.
"За даними двох джерел УП, чоловік який вранці здався поліції, насправді в час скоєння ДТП був зовсім в іншому місці", - йдеться у повідомленні.
Водночас журналіст видання Михайло Ткач написав, що за його інформацією автомобіль, який потрапив у ДТП - Brabus 900 Rocket Edition G Wagon - належить Ярославському.
"Про те, що Ярославський сьогодні залишав країну раптово, відлітаючи в Лондон, може свідчити той факт, що чартер прилетів із Польщі одразу під виліт бізнесмена і не чекав у аеропорту навіть декілька годин, як це відбувається зазвичай", - додав Ткач.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.06
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе