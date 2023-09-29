Не те щоб цей "советский школьник" з тягою до СРСР, ненавистю до Могилянки та заявами про українських гнид — відкрив про себе щось нове.

Колись давно він грав роль шахрая в російському серіалі "Мухтар". І там не стидаючись бив лопатою по голові свою екранну коханку. Тож цілком вірогідно, що Льоша — грав самого себе, навіть не треба було докладати значних зусиль.

Далі був досвід екзорцизму в монастирі МП, потім заклики ввечері 23 лютого розраховувати тривожні чемоданчики та лягати спати. Все було.

Думаю, вкотре варто нагадати, що цю людину до медіа-Олімпу піднесли не дуже перебірливі українські президенти — нинішній і колишній. Бо Арестович був улюбленим блогером і Петра Олексійовича і Володимира Олександровича.

"Відбій повітряної тривоги" і довільний переказ протягом перших двох місяців офіційних релізів Генштабу на камери — зробили Арестовича дуже популярним. Жінки купували подушки з його портретом. У барах наливали коктейль "Арестович". Соціологічні служби до імен Зеленського та Залужного вписували в опитувальник рейтингу Люсю.

До жахливої трагедії у Дніпрі, коли 14 січня 2023 року російські ракети Х-22 вбили 46 мешканців цілого під'їзду —

у Арестовича були чудові позиції на Банковій. Бо він виконував роль подразника для нових шалених ідей Офісу президента.

Ось як про нього говорив головний політтехнолог Офісу президента Михайло Подоляк восени 2022 року:

"Якщо чесно, більшість заяв Арестовича корисні для нас. Ну, він провокує дискусії, і ми можемо простежити настрої у доволі політично стерильному під час війни суспільстві. Та й шкоди від цього особливо немає, бо всі суперечки навколо його заяв зазвичай закінчуються на рівні фейсбуку".

Цього разу дискусія вихлюпнулася через соцмережі й депутатка "Голосу" Інна Совсун написала заяву в поліцію за статтею 300 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

В чому ж самий сік?

Журналістки й авторки ютуб-каналу "Палає" Яна Брензей та Емма Антонюк купили кілька платних семінарів "психолога" Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

Семінари звісно ж російською мовою. І там усього за 1300 гривень Олексій розказує про те, що якщо жінка має свою позицію і суперечить чоловікові, то у ній "живе відьма", вона "служить сатані та каструє чоловіка". А тому жінку треба "спалювати, аби зберегти у ній Богородицю". Жінок колишній радник Офісу президента називає "істотами" та радить їх "душити".

Це лекція Теда Банді чи Чикатило? Чи таки людини, у якої західні ЗМІ брали коментарі, як впливового та наближеного радника до Зеленського?

Ось, що розказує Арестович у своїй-горе лекції студентам.

"Хлопчики, доки нас дівчатка не чують, і ми можемо з вами нормально і відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити! Причому душити, не відпускаючи. Спочатку, звісно, хочеться трахнути, а коли набридне, чи звикли, чи наїлись, далі хочеться придушити нахрін, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців роки три, доки гарантовано не задушиш. З цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", — повчає Арестович молодь.

"Це ж кримінальна відповідальність!", — зауважує слухач лекції.

Однак Арестович радить пригадати, яку "нагороду" чоловіки нібито отримають.

"Чому це не можна душити? А як же задоволення, яке ми отримаємо! Ви про нього подумайте! Довготривале задоволення!"

З такою позицією був Джефрі Даммер (американський серійний вбивця, - Ред.) із його любов’ю душити сексуальних партнерів, а потім робити їм лоботомію, аби ті були слухняні, наче зомбі.

Утім, якщо покопатися в старих заявах Арестовича — він і раніше розповідав, що він сексист і не стидається цього. Ось, що розповідало це горе, коли два роки тому опинилось в ефірі та телебаченні разом із депутатками різних партій. Наприклад, в ефірі "Голованов шоу" на "Україна 24".

"Мені доводиться постійно опинятися у дуже незручному становищі. Чоловіки від "ЄС" переважно ховаються за жінками. Жінки приходять до студій…", — каже Арестович.

Які ж жінки ідеальні для Арестовича?

Кажуть, що для того, аби зрозуміти чоловіка — варто подивитись на жінок, які йому подобаються.

Минулого року в медіапросторі почали активно розкачувати дружину Арестовича Анастасію. Де її усюди питали про "президентські амбіції Олексія".

"Я знала про ці його амбіції ще з нашої другої зустрічі…Зараз я не уявляю ситуацію, коли б я сказала йому: не балотуйся", — сказала тоді Настя в інтерв’ю Раміні. І додала, що робить перші кроки у напрямку становлення себе як першої леді.

Тож розглянемо її портрет та модель родини Арестовичів у потенційній ролі першої пари.

Настя пішла з роботи, як тільки зустріла Арестовича на тих самих знаменитих курсах школи Айперон. "Алексей вовремя появился". Це категорично відрізняється від Олени Зеленської, Марини Порошенко чи Катерини Ющенко, які є і були рівнями своїх чоловіків.

На Олексія Насті вказала мама. Що поглянь, який і знаменитий, і багатий, і з телевізора. Тож уже на першому побаченні Арестович запропонував дружині роман. А за два тижні в під’їзді вона погодилась стати його дружиною. Настя розказала, що відвідала низку психологів, щоб зберегти свої стосунки — вона погодилась на спільні відпочинки із його колишніми жінками. І загалом навчилась не лізти не у свої справи.

Така модель стосунків потенційної першої пари цілком може підійти для Росії, але українці, на щастя, ніколи не шанували домострой і намагання тримати жінку без кишенькових грошей на помади й манікюри.

І безумовно, радянський школяр не міг не викопати якусь нафталінову метафору стосунків чоловіка та жінки. Для цього він використав казку про Буратіно.

"Хто такий Артемон? Це кастрований хлопчик, який служить Мальвіні у всіх її проявах. Найбільш зручний спосіб для жінок контролювати, найдієвіший - це каструвати свого мужика і синів, яких вона виховує, і взагалі всіх, до кого вона дотягнеться... Що таке кастрація - це позбавлення творчого потенціалу і смаку до життя. Коли жінка займається кастрацією, вона безпосередньо служить сатані. Запам'ятайте, це не красива метафора, це буквально так і є", — розказував Арестович.

Мабуть, не є секретом, що політтехнологи Банкової готують проєкт для умовно лояльної до РФ, російськомовної публіки. Однак, очевидно, для суттєвих відсотків на виборах їх мало. Тому вирішили ще і взятися за сегмент моральних дегенератів, які хочуть контролювати жінку та дітей. Та займатися домашнім насиллям, газлайтингом та цькуванням.

Однак фінішем такої лекції стала заява батька двох доньок про жінок і їхню поведінку. "Я був присутній на пологах своїх дітей. Маленькі дівчатка починають підморгувати на другій хвилині після того, як їх дістали з мами", — розказав Арестович.

Десь ми це чули? Педофіли, яких ловлять на злочинах щодо малолітніх — теж розповідають про те, що дівчатка їх провокували й поводилися як дияволиці.

Рано чи пізно таке занулення липового секс-символа для жінок мало статися. І це чудово — бо нічого сюди тягнути православний шаріат і домострой Аліни Кабаєвої та Путіна. Коли закрити рот і стати інкубатором для диктатора найкраще рішення для колись знаменитої спортсменки.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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