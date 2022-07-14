Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою", – йдеться в повідомленні.

Згідно з наказом Міноборони від 11 жовтня 2021 року №313, з 1 жовтня 2022 року жінки визначених у ньому професій братимуться на військовий облік.

При цьому в Генштабі зазначають, що серед мобілізованих під час війни з РФ кількість жінок складає 1%.

"Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій", – пояснює Генштаб.

Відтак, у державі нині немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку, йдеться у повідомленні.