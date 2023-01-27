"Жирона" позбулась конкурента Циганкова

Про це повідомляє офіційний сайт "Жирони".

Саму Сайс покинув "Жирону" на правах вільного агента. Він перебував у структурі клубу з 2019 року, загалом зіграв у 119 матчах.

У цьому сезоні 32-річний Сайс втратив місце в основі і зіграв лише 236 хвилини у Ла Лізі, відзначився двома голами.

Сайс виступає на позиції вінгера, може зіграти ліворуч і праворуч, як українець Віктор Циганков.

17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb