"Жирона" позбулась конкурента Циганкова
Іспанська "Жирона" оголосила про припинення співпраці з вінгером Самуелем Сайсом
Про це повідомляє офіційний сайт "Жирони".
Саму Сайс покинув "Жирону" на правах вільного агента. Він перебував у структурі клубу з 2019 року, загалом зіграв у 119 матчах.
У цьому сезоні 32-річний Сайс втратив місце в основі і зіграв лише 236 хвилини у Ла Лізі, відзначився двома голами.
Сайс виступає на позиції вінгера, може зіграти ліворуч і праворуч, як українець Віктор Циганков.
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17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.
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