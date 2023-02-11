"Жирона" Циганкова несподівано програла "Кадісу" у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Жирони" з рахунком 0:2. Голи за "Кадіс" забили Гонсало Ескаланте та Серхіо Гвардіола. Перед матчем фаворитом букмекери називали "Жирону".

Українець Віктор Циганков з'явився на футбольному полі у другому таймі. Півзахисник вийшов на 63-й хвилині. Це друга поява нашого гравця в новій команді, він перейшов до "Жирони" з "Динамо" у січні 2023 року за 5 млн євро.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" має 24 очка та йде в турнірній таблиці 11-ю. "Кадіс" з 22 пунктами - 15-й.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

10 лютого

"Кадіс" - "Жирона" 2:0

Голи: Ескаланте, 6, Гвардіола, 34