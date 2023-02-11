"Жирона" Циганкова несподівано програла "Кадісу" у Ла Лізі
У 21-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" поступилась "Кадісу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Жирони" з рахунком 0:2. Голи за "Кадіс" забили Гонсало Ескаланте та Серхіо Гвардіола. Перед матчем фаворитом букмекери називали "Жирону".
Українець Віктор Циганков з'явився на футбольному полі у другому таймі. Півзахисник вийшов на 63-й хвилині. Це друга поява нашого гравця в новій команді, він перейшов до "Жирони" з "Динамо" у січні 2023 року за 5 млн євро.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Жирона" має 24 очка та йде в турнірній таблиці 11-ю. "Кадіс" з 22 пунктами - 15-й.
Чемпіонат Іспанії
21-й тур
10 лютого
"Кадіс" - "Жирона" 2:0
Голи: Ескаланте, 6, Гвардіола, 34
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17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо".
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