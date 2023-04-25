Мешканці Київщини та Житомирщини сьогодні можуть чути звуки вибухів – працюють сапери
У Київській та Житомирській області 25 квітня працюватимуть сапери, жителів попередили про можливі звуки вибухів
Про це повідомляють Київська та Житомирська ОВА.
"Сьогодні, 25 квітня, на території Бучанського району проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні Київської ОВА.
Жителів Житомирщини також попередили, що вони можуть чути звуки вибухів і закликали не хвилюватися - тривають планові роботи спеціальних служб.
- 13 квітня на території Київської та Харківської областей вже лунали звуки вибухів. Проводили планові роботи.
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