Про це повідомляють Київська та Житомирська ОВА.

"Сьогодні, 25 квітня, на території Бучанського району проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Жителів Житомирщини також попередили, що вони можуть чути звуки вибухів і закликали не хвилюватися - тривають планові роботи спеціальних служб.