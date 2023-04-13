Про це інформує Київська ОВА.

"Сьогодні, у Вишгородському та Бориспільському районах, знищуватимуть вибухонебезпечні предмети Тому в деяких районах столиці може бути гучно", - пише пресслужба.

Жителів Київської області закликали зберігати спокій.

Також Харківська обласна військова адміністрація попереджає про звуки вибухів.

"З 11:00 до 12:30 на території Балаклійської громади плануються роботи зі знешкодження протитанкових мін. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій".

У разі повітряної тривоги українців просять пройти у безпечне місце.

Також такі звуки лунатимуть в Івано-Франківській області та на Львівщині. Там заплановані військові навчання українських воїнів.