Поблизу Києва та на Харківщині лунатимуть звуки вибухів: просять зберігати спокій
13 квітня на території Київської та Харківської областей можуть лунати звуки вибухи. Відбудуться планові роботи, просять зберігати спокій
Про це інформує Київська ОВА.
"Сьогодні, у Вишгородському та Бориспільському районах, знищуватимуть вибухонебезпечні предмети Тому в деяких районах столиці може бути гучно", - пише пресслужба.
Жителів Київської області закликали зберігати спокій.
Також Харківська обласна військова адміністрація попереджає про звуки вибухів.
"З 11:00 до 12:30 на території Балаклійської громади плануються роботи зі знешкодження протитанкових мін. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій".
У разі повітряної тривоги українців просять пройти у безпечне місце.
Також такі звуки лунатимуть в Івано-Франківській області та на Львівщині. Там заплановані військові навчання українських воїнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 38.11
-
EUR
Купівля 40.45Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе