Жителі ОРДЛО можуть стати "піддослідними кроликами" для випробування нової російської вакцини, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



"Провівши на тимчасово окупованих територіях України агітаційну кампанію з вакцинації препаратом Sputnik V, Російська Федерація насправді використовує там не цю вакцину, а її однокомпонентного двійника Sputnik Light, тим самим вводячи людей в оману", - йдеться в повідомленні.



Розвідка зауважує, що Sputnik Light, розроблена на основі вакцини Sputnik V, не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).



"Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини Sputnik Light, перш ніж запропонувати її росіянам. Якщо двокомпонентна російська вакцина Sputnik V має цілу низку побічних ефектів, виникає питання, скільки таких ефектів має її однокомпонентний нащадок. Ймовірно, їхня кількість значно більша", - йдеться у повдіомленні.

Зазначається, після випробувань Росія не нестиме жодної відповідальності за загибель чи хвороби людей на окупованих територіях Донбасу, тоді як результат випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів.