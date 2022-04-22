Жителів Дніпропетровщини просять не йти до храмів на Великдень

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.



"Наша військова адміністрація зробила все, щоб на Великдень віряни мали свободу вибору і могли прийти до храму. І у кожного з вас є така свобода", - написав він.



Голова ОВА зауважив, що росіяни здатні на провокації.



"У них немає нічого святого. І я прошу вас обрати домашній Великдень - лишитися вдома і разом з родиною долучитися до святкової служби по телевізору або онлайн", - підсумував Резніченко.



У Великодню ніч у Львівській та Хмельницькій областях скасують комендантську годину.

Комендантську годину на Великдень скасували в Одеській області