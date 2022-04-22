Жителів Дніпропетровщини просять не йти до храмів на Великдень
Мешканців Дніпропетровської області просять на Великдень залишитися вдома та не йти до храмів
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.
"Наша військова адміністрація зробила все, щоб на Великдень віряни мали свободу вибору і могли прийти до храму. І у кожного з вас є така свобода", - написав він.
Голова ОВА зауважив, що росіяни здатні на провокації.
"У них немає нічого святого. І я прошу вас обрати домашній Великдень - лишитися вдома і разом з родиною долучитися до святкової служби по телевізору або онлайн", - підсумував Резніченко.
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