Жителів Київщини попередили про вибухові роботи

Про це повідомляє Київська ОВА.

"У Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи – може бути гучно. У Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами. Зберігайте спокій – роботи планові", - пише ОВА.