Жителів Київщини попередили про вибухові роботи
У четвер, 27 квітня, в Білоцерківському районі на Київщині проводитимуться вибухові роботи
Про це повідомляє Київська ОВА.
"У Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи – може бути гучно. У Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами. Зберігайте спокій – роботи планові", - пише ОВА.
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