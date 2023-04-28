Жителів Одеської області попередили про можливі детонації морських мін

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаю увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою", - пише Братчук.