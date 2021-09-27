Жителя Маріуполя засудили до трьох років за заклики до розв’язування війни проти України
51-річного жителя Маріуполя засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та пропаганду війни
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Прокурор довів, що з листопада 2018 року по червень 2020 року чоловік репостив та розміщав на власній сторінці забороненої соціальної мережі "Однокласники" інформацію, викладену групою "Рупор Новоросії".
Він розповсюджував контент із закликами до розв’язування війни з метою зміни меж України.
Вироком суду правопорушника засуджено до 3 років позбавлення волі.
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