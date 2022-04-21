Жителям Чернігівщини заборонили відвідувати ліси на період воєнного стану

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



"На Чернігівщині заборонено ходити до лісу на період воєнного стану. В області для населення почала діяти тимчасова заборона відвідування лісів і в’їзду до них транспортних засобів (крім транзитних шляхів)", - написав він.



Очільник ОВА видав таке розпорядження 20 квітня.



Заборона не стосується співробітників ЗСУ, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, ДСНС, працівників комунальних служб, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, спеціалізованих лісогосподарських підприємств.

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