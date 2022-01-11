Жителю США вперше у світі пересадили серце свині

Про це повідомляє BBC.



57-річний Девід Беннет у Балтіморі став першою людиною в світі, якій зробили пересадку серця від генетично модифікованої свині. Операція тривала сім годин. За словами лікарів, після експериментальної процедури чоловік почувається добре.



Трансплантація була останньою надією врятувати життя Беннета, хоча поки не зрозуміло, які його довгострокові шанси вижити.



"У мене був вибір або померти, або зробити цю трансплантацію", - сказав пацієнт за день до операції.



Медичний регулятор США надав спеціальний дозвіл лікарям Медичного центру Університету Меріленда на проведення процедури, оскільки в іншому випадку Беннет би загинув. Через поганий стан здоров'я його визнали непридатним для трансплантації органів людини.



За словами хірурга Бартлі Гріффіта, операція наблизить світ "на крок ближче до вирішення кризи з нестачею органів". Видання зазначає, що 17 людей в США щодня вмирають, чекаючи на трансплантацію, а понад 100 тис. знаходяться в списку очікування.



Лікарі вже давно розглядають можливість використання органів тварин для так званої ксенотрансплантації (міжвидової трансплантації) для задоволення попиту, а використання клапанів серця свиней вже є поширеним явищем.



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