Житомир попрощався із трьома українськими героями
Сьогодні, у неділю, 16 жовтня, Житомир попрощався із трьома українськими військовими
Про це повідомили в facebook Житомирської Міської Ради.
"Герої повернулись на щиті. Житомир попрощався із Захисниками", - йдеться у дописі.
Попрощалися сьогодні із Бірюковим Вячеславом Васильовичем, який добровільно вступив до лав ЗСУ із початком повномасштабного вторгнення й загинув 17.05.2022.
"Вячеслав Васильович народився та проживав у Житомирі, закінчив ЗОШ №33, ПТУ №15", - йдеться у повідомленні.
Провели в останню путь також Хомича Юрія Вікторовича, який в 2014-2015 роках захищав Україну в складі сил АТО й загинув 06.10.2022.
"Юрій Вікторович народився та проживав у Житомирі, закінчив ЗОШ №26, ПТУ №1, здобував вищу освіту в київському закладі вищої освіти у галузі механіки", - повідомляє Житомирська Міська Рада.
Загинув Михайлов Ігор Вікторович, який із початком повномасштабного вторгнення РФ захищав Україну в лавах однієї з десантно-штурмових бригад ЗСУ й загинув 02.10.2022.
"Ігор Вікторович народився та проживав у Житомирі, закінчив ЗОШ №20, ПТУ №13", - йдеться у дописі.
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