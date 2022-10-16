Житомир попрощався із трьома українськими героями

Про це повідомили в facebook Житомирської Міської Ради.

"Герої повернулись на щиті. Житомир попрощався із Захисниками", - йдеться у дописі.

Попрощалися сьогодні із Бірюковим Вячеславом Васильовичем, який добровільно вступив до лав ЗСУ із початком повномасштабного вторгнення й загинув 17.05.2022.

"Вячеслав Васильович народився та проживав у Житомирі, закінчив ЗОШ №33, ПТУ №15", - йдеться у повідомленні.

Провели в останню путь також Хомича Юрія Вікторовича, який в 2014-2015 роках захищав Україну в складі сил АТО й загинув 06.10.2022.

"Юрій Вікторович народився та проживав у Житомирі, закінчив ЗОШ №26, ПТУ №1, здобував вищу освіту в київському закладі вищої освіти у галузі механіки", - повідомляє Житомирська Міська Рада.

Загинув Михайлов Ігор Вікторович, який із початком повномасштабного вторгнення РФ захищав Україну в лавах однієї з десантно-штурмових бригад ЗСУ й загинув 02.10.2022.

"Ігор Вікторович народився та проживав у Житомирі, закінчив ЗОШ №20, ПТУ №13", - йдеться у дописі.

У вівторок 11 жовтня Україна повернула додому тіла 62 полеглих на війні з Росією воїнів, серед яких полонені, які загинули у в'язниці в окупованій Оленівці.

11 жовтня Служба цивільно-військового співробітництва ЗСУ спільно з львівськими тероборонівцями передала іншим бригадам на звільнених територіях більше ніж десять тіл захисників України.

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