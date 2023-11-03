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Житомир залишився без водопостачання. Причина

3 листопада, 2023 п'ятниця
18:05
Суспільство гаряча вода

У п'ятницю, 3 листопада, в Житомирі сталась складна аварійна ситуація - місто залишилось без водопостачання

Про це повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал".

"Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу. Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, мусимо з 15:00 призупинити водопостачання міста", - йдеться у повідомленні.

Жителів Житомира закликали набратися терпіння. Обіцяють робити усе можливе, аби впоратися якнайшвидше, але конкретні терміни не вказують.

"Будемо вдячні за розуміння!", - пише "Житомирводоканал".

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