Житомир залишився без водопостачання. Причина
У п'ятницю, 3 листопада, в Житомирі сталась складна аварійна ситуація - місто залишилось без водопостачання
Про це повідомляє комунальне підприємство "Житомирводоканал".
"Наш багатостраждальний напірний каналізаційний колектор, яким транспортуються стоки з усього міста до очисних споруд, вийшов з ладу. Аби працівники могли провести роботи із відновлення цілісності каналізаційної мережі, мусимо з 15:00 призупинити водопостачання міста", - йдеться у повідомленні.
Жителів Житомира закликали набратися терпіння. Обіцяють робити усе можливе, аби впоратися якнайшвидше, але конкретні терміни не вказують.
"Будемо вдячні за розуміння!", - пише "Житомирводоканал".
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