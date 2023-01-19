Життя армії РФ у Криму скоро стане дуже некомфортним, - екскомандувач військ США в Європі Ходжес
Екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що життя російського флоту та авіації у Криму стане "дуже некомфортним" через ракети малого діаметра наземного запуску
Про це він написав у twitter.
"GLSDB (ракети малого діаметра наземного запуску) зменшать можливість сховатися для росіян. Життя скоро стане дуже некомфортним для російського флоту, авіації та вантажників боєприпасів у Криму, уздовж "сухопутного коридору"... і, сподіваюся, незабаром для ремонтних бригад на Керченському мосту», - пише Ходжес.
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