Про це він написав у twitter.

"GLSDB (ракети малого діаметра наземного запуску) зменшать можливість сховатися для росіян. Життя скоро стане дуже некомфортним для російського флоту, авіації та вантажників боєприпасів у Криму, уздовж "сухопутного коридору"... і, сподіваюся, незабаром для ремонтних бригад на Керченському мосту», - пише Ходжес.

Адміністрація президента США Джо Байдена після місяців дискусій з українськими посадовцями почала обговорювати, які засоби можуть бути передані Україні для можливого ураження військових об’єктів в тимчасово окупованому Криму.

США завершують розробку великого пакета військової допомоги Україні, об'єм якого може сягнути $2,6 млрд.

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