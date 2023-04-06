Жодне з російських повідомлень про ситуацію в Бахмуті не відповідає дійсності, - Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що жоден з наративів російської пропаганди про ситуацію в Бахмуті не відповідає дійсності
Про це Ганна Маляр написала в телеграмі.
"Коли моніторю інформаційні вкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування президенту, хто які рішення ухвалив, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає", - ствердила заступниця міністра оборони.
Вона зазначила, що інформація, яка б відповідала дійсності, жодного разу не опинилася в медіа.
- Нагадаємо, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку дуже динамічно змінюється. А командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов повідомив, що біля міської ради Бахмута йдуть важкі та запеклі бої з противником.
- Уранці Генштаб повідомив, що в епіцентрі бойових дій знаходяться Бахмут, Авдіївка і Мар’їнка: ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 та відбили понад 60 атак РФ.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що ситуація в Бахмуті постійно змінюється, йде позиційна війна: бої в міській забудові найскладніші.
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