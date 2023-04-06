Про це Ганна Маляр написала в телеграмі.

"Коли моніторю інформаційні вкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування президенту, хто які рішення ухвалив, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає", - ствердила заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що інформація, яка б відповідала дійсності, жодного разу не опинилася в медіа.