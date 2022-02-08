"Жодні чутки не зможуть вбити клин у міцні відносини", - українське МЗС спростувало інформацію про скасування зустрічі Зеленського й Бербок через розбіжності щодо надання зброї

Про це пише РБК-Україна.



"Жодні чутки, анонімні джерела та конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України та Німеччини. Твердження про те, що зустріч президента України та голови МЗС Німеччини не відбулася, аби надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - наголосив Олег Ніколенко.



За його словами, Київ став дипломатичним центром.



"Президент Володимир Зеленський має надзвичайно насичений графік, який окрім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - зауважив речник МЗС України.

Нагадаємо, раніше CNN писало, що зустріч Бербок і Зеленського скасували через розбіжності щодо зброї і "Північного потоку-2".

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