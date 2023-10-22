Жодних перемовин поки РФ продовжує окупацію українських територій, - Данілов

Про це повідомляє Kyodo News.

"Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати українську територію. Включно з Кримом", — сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, ситуація принципово зміниться, коли із Заходу в Україну прибудуть винищувачі F-16 для посилення нашої ППО.

Він також сказав, що зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм означає, що Москва втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея й Іран.