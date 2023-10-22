Жодних перемовин поки РФ продовжує окупацію українських територій, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що жодних переговорів із Росією не буде, доки вона продовжує окупацію територій України
Про це повідомляє Kyodo News.
"Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати українську територію. Включно з Кримом", — сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
За словами Данілова, ситуація принципово зміниться, коли із Заходу в Україну прибудуть винищувачі F-16 для посилення нашої ППО.
Він також сказав, що зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм означає, що Москва втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея й Іран.
- 9 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі передумов для проведення перемовин із РФ немає, а будь-які територіальні поступки неможливі.
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