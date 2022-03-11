Жодного прогресу, - Кулеба про переговори з Росією
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву президента РФ Володимира Путіна про прогрес у перемовинах між країнами
Про це він сказав у коментарі виданню Bloomberg, передає РБК-Україна.
"У переговорах не було жодного прогресу, тому мені важко зрозуміти, про який прогрес говорить Путін",- заявив Кулеба.
За словами міністра, переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим не принесли жодних результатів.Раніше сьогодні Путін заявив, що переговорники йому доповіли про прогрес у перемовинах з Україною.
"Інформую вас про ситуацію на українському напрямі. Насамперед про те, як ідуть зараз переговори, які проводяться практично на щоденній основі. Там є певні позитивні зрушення, як мені доповіли переговорники з нашого боку", - сказав він.
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