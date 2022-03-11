Жодного прогресу, - Кулеба про переговори з Росією

Про це він сказав у коментарі виданню Bloomberg, передає РБК-Україна.

"У переговорах не було жодного прогресу, тому мені важко зрозуміти, про який прогрес говорить Путін",- заявив Кулеба.

За словами міністра, переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим не принесли жодних результатів.

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Раніше сьогодні Путін заявив, що переговорники йому доповіли про прогрес у перемовинах з Україною."Інформую вас про ситуацію на українському напрямі. Насамперед про те, як ідуть зараз переговори, які проводяться практично на щоденній основі. Там є певні позитивні зрушення, як мені доповіли переговорники з нашого боку", - сказав він.