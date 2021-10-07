"Жовті" внутрішні COVID-сертифікати з'явилися в Android
"Жовті" внутрішні COVID-сертифікат з'явилися у застосунку "Дія" на Android
Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у Facebook.
"Тепер "жовті" внутрішні COVID-сертифікати доступні для користувачів iOS та Android у застосунку Дія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такий сертифікат можна отримати в день вакцинації після внесення даних про отримання першої дози. "Жовтий" сертифікат діятиме 120 днів.
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