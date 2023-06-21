Про це повідомив генеральний продюсер фестивалю Олексій Гладушевський у Facebook.

Перемогу в національному конкурсі здобула короткометражна документальна стрічка "Чорнобиль 22" режисера Олексія Радинського. Фільм розповідає про окупацію Чорнобильської АЕС росіянами навесні 2022 року. Стрічка заснована на свідченнях працівників ЧАЕС і зони відчуження.

Зазначається, що "Чорнобиль 22" був створений у рамках проєкту "The Reckoning Project: Ukraine Testifies" ("Свідчить Україна"), який збирає докази воєнних злочинів росіян в Україні й передає дані до міжнародних судів. Режисер отримав фестивальну нагороду та приз $500.

У міжнародному конкурсі нагороду отримав фільм "Хто ти, Філіппе?" польського режисера Міхала Квечинського. Також стрічка отримала статуетку та приз $1000.

"Стрічка торкається теми Голокосту та рефлексує над однією з найбільших трагедій в історії людства у незвичний спосіб. В центрі ворожої Німеччини польський єврей вдало видає із себе француза, щоби підступно мститися нацистам у власний спосіб", - написав Гладушевський.

Спеціальний приз фестивалю отримав фільм "Мій сусід Адольф" ізраїльського режисера Леона Прудовського. Він розповідає про самотнього чоловіка, на прізвище Польскі, який пережив Голокост та втік до Колумбії. Втім, чоловік починає підозрювати, що його новий сусід - Адольф Гітлер, якому також вдалося втекти. Фільм отримав найбільше балів за глядацьким голосуванням після стрічки “Хто ти, Філіппе?”.

Також особливу відзнаку, запроваджену фестивалем у партнерстві з Південно-Шведською Кінокомісією, отримав фільм "Річниця" Анни Гончарової. Представники переможного проєкту отримають грант на дводенну поїздку в Південну Швецію з можливістю познайомитися з регіональною кіноіндустрією.

Цього року лауреати фестивальних конкурсів отримали від організаторів кіноподії залізні статуетки, прообразом яких став натхненник фестивалю Іван Миколайчук та його персонаж із фільму "Пропала грамота".