Журналіст Fox News отримав поранення під Києвом
Ведучий Fox News Джон Робертс заявив, що журналіст телеканалу зазнав поранення під Києвом, коли висвітлював повномасштабне вторгнення РФ до України
Про це він сказав під час ефіру.
"Журналіст Fox News дістав поранення під час підготовки репортажу під Києвом", - сказав Робертс.
Він повідомив, що відомо мало деталей. Телеканал намагається з’ясувати більше подробиць.
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