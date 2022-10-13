Журналіста Михайла Ткача, який проводив розслідування про вуличні перегони, на пішохідному переході збив автомобіль
Журналіст "Української правди" Михайло Ткач, який проводив розслідування про незаконні вуличні перегони, повідомив, що в четвер, 13 жовтня, його на пішохідному переході збив автомобіль
Про це він повідомив у своєму facebook.
Ткач повідомляє, що серйозних травм не отримав, і не хоче пов'язувати аварію зі своєю професійною діяльністю, проте причини ДТП йому незрозумілі.
"Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною, теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут", - пише журналіст.
Раніше, 11 жовтня, Михайло Ткач вже повідомляв про перешкоджання його професійній діяльності та роботі його команди, ймовірно, через розслідування про вуличні перегони у Києві в умовах воєнного стану.
Ткач заявляв, що до водія його знімальної групи приходили шестеро чоловіків, частина з яких була одягнена у військову форму. Вони заявили, що водій 10 жовтня спричинив ДТП і залишив місце аварії.
Невідомі намагалися дізнатися у дружини водія, де знаходиться офіс "Української правди" та сам журналіст Ткач безпосередньо. Коли донька водія запропонувала напряму поспілкуватися з батьком, невідомі покинули будинок.
Михайло Ткач пов'язує цей інцидент зі своїм розслідуванням про вуличні перегони у Києві в умовах воєнного стану.
"Нещодавно ми зняли матеріал про столичних мажорів, гонщиків, які порушують спокій людей у цей воєнний час, влаштовуючи вуличні перегони. Я напряму пов’язую цей факт зі зйомками та публікацією цього матеріалу і продовженням нашої журналістської діяльності щодо цих гонщиків та їхніх перегонів", - наголосив він.
Розслідування Ткача "Форсаж під час війни" було опубліковане 28 вересня. Журналіст повідомив, що після публікації отримав багато анонімних повідомлень та дзвінків.
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