Про це він повідомив у своєму facebook.

Ткач повідомляє, що серйозних травм не отримав, і не хоче пов'язувати аварію зі своєю професійною діяльністю, проте причини ДТП йому незрозумілі.

"Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним і переді мною, теж складно зрозуміти. Тому про всяк випадок фіксую це тут", - пише журналіст.

Раніше, 11 жовтня, Михайло Ткач вже повідомляв про перешкоджання його професійній діяльності та роботі його команди, ймовірно, через розслідування про вуличні перегони у Києві в умовах воєнного стану.

Ткач заявляв, що до водія його знімальної групи приходили шестеро чоловіків, частина з яких була одягнена у військову форму. Вони заявили, що водій 10 жовтня спричинив ДТП і залишив місце аварії.

Невідомі намагалися дізнатися у дружини водія, де знаходиться офіс "Української правди" та сам журналіст Ткач безпосередньо. Коли донька водія запропонувала напряму поспілкуватися з батьком, невідомі покинули будинок.

Михайло Ткач пов'язує цей інцидент зі своїм розслідуванням про вуличні перегони у Києві в умовах воєнного стану.

"Нещодавно ми зняли матеріал про столичних мажорів, гонщиків, які порушують спокій людей у цей воєнний час, влаштовуючи вуличні перегони. Я напряму пов’язую цей факт зі зйомками та публікацією цього матеріалу і продовженням нашої журналістської діяльності щодо цих гонщиків та їхніх перегонів", - наголосив він.

Розслідування Ткача "Форсаж під час війни" було опубліковане 28 вересня. Журналіст повідомив, що після публікації отримав багато анонімних повідомлень та дзвінків.

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