Про це повідомляють російські ЗМІ.

У вівторок, 18 квітня, суд у Москві відхилив апеляцію на арешт американця та підтвердив рішення Лефортівського районного суду від 30 березня.

На судовому засіданні була присутня посол США в Росії Лінн Трейсі. Засідання проходило в закритому режимі. Для журналістів і дипломатів, які прибули до будівлі суду, організували онлайн-трансляцію.

Раніше Держдепартамент США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим", що дає підстави відомству діяти на користь звільнення громадянина США.