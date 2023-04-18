Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою
Московський міський суд залишив під вартою журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, звинуваченого у зборі відомостей, що становлять держтаємницю
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У вівторок, 18 квітня, суд у Москві відхилив апеляцію на арешт американця та підтвердив рішення Лефортівського районного суду від 30 березня.
На судовому засіданні була присутня посол США в Росії Лінн Трейсі. Засідання проходило в закритому режимі. Для журналістів і дипломатів, які прибули до будівлі суду, організували онлайн-трансляцію.
Раніше Держдепартамент США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим", що дає підстави відомству діяти на користь звільнення громадянина США.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- Президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
- Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
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