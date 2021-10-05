Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв'ю з очільником "Укрексімбанку"
На знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером, прямо в його кабінеті
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на керівницю "Схем" Наталію Седлецьку.
"На журналістів "Схем" напали в державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером просто в його кабінеті", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Мецгеру не сподобалося одне із запитань журналістів-розслідувачів, після чого він наказав охороні "прибрати камери і дістати з них касети".
"Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис і видалили записане відео", - повідомила Седлецька.
Повідомляєть, що цей час знімальна група залишалася заблокована в кабінеті голови правління банку в його присутності. Також журналістів обшукали.
"Співробітники оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записуючих пристроїв та з погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору і журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв'ю і самого нападу було видалено.
Журналісти записали на диктофон, що відбувається. Зокрема, голоси на записах, ідентифікують як Євгеній Мецгер, говорить про те, що потрібно "прибрати дві камери, і то, що писали", "витягнути касети".
Після цього журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
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