Журналісти "Схем" знайшли російський паспорт у нардепа від ОПЗЖ Пономарьова

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Підтвердження цієї інформації "Схеми" отримали одразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи "Роспаспорт". Згідно з цими даними, вперше документ громадянина Росії Олександру Пономарьову видали у 2003 році у Рибновському районі Рязанської області на підставі "обміну", - йдеться у повідомленні.

У супровідній заяві, яку підписав Пономарьов, у пункті про наявність іноземного громадянства вказане одне з положень закону РФ про громадянство - "Стаття 13 розділ 1". Відповідно до цього положення Пономарьов для отримання російського паспорта мав прожити на території РФ щонайменше 5 років.





У тому ж районі Рязанської області, коли Пономарьову виповнилося 45 років, нардеп подав нову заяву на оновлення документа.

"Факт отримання Пономарьовим нового російського паспорта підтверджує не лише інформація, отримана "Схемами" від власних джерел, але й інформація із сайту Головного управління з питань міграції МВС Росії, де дані його попереднього паспорта відображаються як недійсні через "заміну на новий", а новий документ серед недійсних не значиться", - зазначають журналісти.





"Схеми" запитали Пономарьова про російський паспорт, і він сказав, що його анулювали ще в часи СРСР. Однак, в радянські часи існував паспорт СРСР, документи РФ з'явилися лише в 1997 році.

Журналісти показали Пономарьову фото із доказами, після чого нардеп змінив свою думку.

"Ну, значить 18 років назад тому було… Особисто я, по-моєму, не забирав (паспорт, - ред.). Може, і забирав... Не пам'ятаю, якщо чесно. Я навіть не знаю: є він чи немає… Якщо десь на нього документи 20-річної давнини залишились, то треба уточнювати", - йдеться у повідомленні.

Пономарьов запевнив, що не знає, чи дійсний зараз цей документ, і наголосив, що "не користувався ним ні разу", однак пояснити, з якою метою подав заяву на оновлення паспорта громадянина РФ у 2003 році, не зміг.

Також нардеп стверджує, що за останні 15 років відвідував Росію лише один раз, коли їздив на будівельну виставку, "і то з українським паспортом".

"Однак, згідно з офіційними даними про перетин ним російського кордону, які є у розпорядженні "Схем", за останні 15 років Олександр Пономарьов щонайменше чотири рази приїжджав до Росії. Востаннє - на початку лютого 2017-го", - йдеться у повідомленні.

Видання передає, що в Україні законодавство про множинне громадянство може мати двоякі трактування. Розв'язати проблему може пакет законів, який президент Володимир Зеленський подав у грудні 2021 року.

Олександр Пономарьов уже втретє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи "Воля народу", а в цьому скликанні є членом фракції "Опозиційна платформа - За життя".

У деклараціях парламентаря немає жодних згадок про його бізнес. Офіційно всі підприємства, які пов'язують з нардепом, належать родичам та знайомим. Таких близько 35 компаній у його рідному Бердянську, і зокрема, ті, що постачають мастила для української бронетехніки. Місцеві мешканці називають нардепа "тіньовим господарем Бердянська" та "місцевим феодалом", а саме місто інколи називають "Пономарьовськ".

