Журналістка 5 каналу зазнала кібербулінгу після запитання Зеленському

Про це вона повідомила ІМІ.

За її словами, масово писати в приват образи їй почали зранку 25 лютого.

"На ранок суботи почалася масова хвиля хейту в приват і тривала до вечора. Це були якісь повідомлення від незнайомих мені людей. […] Я ті профілі заблокувала. Бо телефонували у фейсбук уночі", – розповіла Ганна та додала, що нині хвиля булінгу припинилась і багато людей пишуть слова підтримки.

Журналістка надала ІМІ скриншоти хейту, який отримала в приват. Її звинувачували в тому, що вона "провокувала президента за бабло 5-го шоколаду", що "заробила грошенят і пропіарилась?", називали "журналюгою продажною".

Ганна повідомила, що до поліції щодо кібербулінгу не зверталася, оскільки "вважає це виявом хейту і не більше".

Нагадаємо, під час пресконференції Ганна Рибалка зазначила, що з квітня 5 канал разом з Прямим та "Еспресо" вимкнули з цифрового мовлення. Також вона запитала, чи шкодує президент про своє звернення, коли заспокоював українців, кажучи, що нападу не буде, і чи вбачає персональну відповідальність у тому, що громадяни не були повідомлені належним чином про реальні загрози. Крім того, Рибалка запитала про відповідальність тодішнього голови СБУ Івана Баканова за ймовірне недооцінювання російського вторгнення. Прессекретар президента Сергій Никифоров перебив журналістку, попросивши закінчувати запитання, після чого від неї забрали мікрофон.