Розвиток освіти та військове лідерство: у Житомирі пройшов День Ідей

Близько 100 лідерів різних сфер обмінялися думками стосовно особливостей адаптації освітніх процесів до умов воєнного стану та військового лідерства в добу випробувань, а також взяли участь у дискурсивному форумі “Майбутнє Житомирщини”.

Еспресо - інформаційний партнер події.

"Кожна перемога — завжди плід спільних дій. Згуртованість та злагодженість суспільства значною мірою залежить від розуміння кожним українцем та кожною українкою, що саме йому та їй слід робити, чому та як саме," — зазначила Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ.

"Наш захід залишається майданчиком для зміцнення взаємодії лідерів. Усі разом ми продовжуємо шукати відповіді на найскладніші та найактуальніші виклики. Об’єднувати зусилля та створювати нові партнерства. Підсилювати одне одного та розвиватися", — наголосив Єгор Гребенніков, співзасновник Impact Hub Odesa та проєкту Зелений Театр, співвласник порту TIS.

Під час панельної дискусії “Адаптація освітніх процесів до умов воєнного стану” спікери та спікерки розглянули шляхи оптимізації навчальних програм, зокрема, впровадження модулів військової підготовки та забезпечення перекваліфікації у відповідь на зміни ринку праці. Також учасники обговорили стратегії інтеграції професійної освіти, що дозволить громадянам ефективно адаптуватися до нових економічних умов.

У панельній дискусії взяли участь: Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, Наталія Ємченко, Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України, Роман Бондар, старший партнер та керівник офісу Korn Ferry в Києві. Розмову модерував Геннадій Зубко, голова Наглядової ради Києво-Могилянської Академії.

Учасники заходу також обговорили необхідність поглибленого дослідження теми розвитку українського військового лідерства, яке відповідає вимогам сучасності. Під час панельної дискусії “Військове лідерство в добу випробувань” експерти визначили, як історичні традиції виховання лідерів впливають на сучасні підходи до військової освіти і керівництва, пріоритетні новації в цій сфері, а також роль громадянського суспільства в посиленні відповідальності та прозорості у військовому секторі.

У панельній дискусії взяли участь: Марія Берлінська, керівниця проекту Victory Drones, БФ Dignitas, директорка Центру підтримки аеророзвідки, Олег Бойко, керівник ГО “Український центр військового лідерства, Олександр Алфьоров, історик, офіцер Збройних сил України. Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ, модерувала розмову.

Крім того, у рамках події пройшов дискурсивний форум “Майбутнє Житомирщини”.

Цього року Дні Ідей також пройдуть у Полтаві та Одесі.

Аспен Інститут Київ — українська позапартійна громадська спілка, що підтримує становлення ціннісно-орієнтованого лідерства. Як платформа лідерського діалогу Аспен Інститут Київ також сприяє розвитку культури діалогу та створює можливості для обміну ідеями.

Impact Hub Odessa — частина глобальної спільноти Impact Hub. Один з фокусів діяльності Імпакт Хабу Одеса — підтримка соціального підприємництва.