Зі Львова у Сєвєродонецьк: в Україні стартував забіг до Дня Незалежності "Схід і Захід - разом"
30 липня стартував надмарафон «Схід і Захід – разом», присвячений 30-ій річниці Незалежності України
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що забіг завершиться 24 серпня у День Незалежності.
Як відомо, у ньому беруть участь двоє львів’ян і один краматорчанин, які подолають близько 1400 кілометрів через дев’ять областей. Вони біжать поперемінно: один пробігає 10 кілометрів, а двоє їдуть у машині, що супроводжує. До трьох постійних учасників забігу в кожному місті приєднуватимуться всі охочі.
«У Дніпрі та на Донеччині до нас приєднається багато охочих. Про це мені вже сказали. На межі міст нас зустрічатимуть. Це не спортивний пробіг, а передусім – патріотичний, щоб підняти дух людей в усій Україні. Ми матимемо зустрічі з людьми, і це важливо», – каже організатор забігу зі Львова Ярослав Козак.
Учасники надмарафону біжать з українським прапором єдності, який у кожному місті підписуватиме хтось із представників влади чи громади. Потім цей прапор подарують Сєвєродонецьку.
У Львові надмарафон розпочався від пам’ятника Тарасові Шевченку.
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