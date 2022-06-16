Про це йдеться у рішенні робочої групи МОН про оновлення програми для 9-11 класів.

Згідно з текстом документа, йдеться про вилучення творів понад 40 російських та радянських письменників, поетів, прозаїків та митців, зокрема Пушкіна, Крилова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Толстого, Тургенєва, Буніна, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоєвського і Грибоєдова.

Також виключені твори Окуджави, Бикова, Єсеніна, Шолохова, Пастернака, Маяковського, Ахматової, Гумільова, Цвєтаєвої, Ільфа і Петрова та інших.

А ось вивчення творчості Гоголя та Халілова перенесуть до навчальних програм з української літератури.

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