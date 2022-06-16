Зі шкільних програм вилучать твори російських і радянських авторів, - МОН
З навчальної програми українських шкіл вилучать твори російських та радянських авторів
Про це йдеться у рішенні робочої групи МОН про оновлення програми для 9-11 класів.
Згідно з текстом документа, йдеться про вилучення творів понад 40 російських та радянських письменників, поетів, прозаїків та митців, зокрема Пушкіна, Крилова, Чехова, Лермонтова, Булгакова, Толстого, Тургенєва, Буніна, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоєвського і Грибоєдова.
Також виключені твори Окуджави, Бикова, Єсеніна, Шолохова, Пастернака, Маяковського, Ахматової, Гумільова, Цвєтаєвої, Ільфа і Петрова та інших.
А ось вивчення творчості Гоголя та Халілова перенесуть до навчальних програм з української літератури.
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