Зі змінами клімату вирощування горіхів стає прибутковим на Півночі України 

Проте зі зміною клімату, вирощування горіхів в цьому регіоні може принести чималі прибутки, заявляє президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін. Про це повідомляє Еспресо.TV.



З його слів, майже вся Північ України входить до критичних зон, які традиційно для промислового садівництва визначалися як "зона нетоварного виробництва" та "зона низькоефективного виробництва". Але на Харківщині у 2017 році було закладено промисловий сад горіха волоського та фундука, що наразі став зразковим.



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"Найбільший північний промисловий сад знаходяться в критичній зоні горіхового садівництва. Використовуючи сучасні технології вирощування, новаторські агроприйоми, накопичуючи власний досвід, сьогодні сад з площею в 103 га горіхів і 72 га фундука просто зразковий, з ефективними технологіями, з впровадженими інноваційними знахідками практиків", - наводить слова садівника сільськогосподарський портал Куркуль.



Цього року в саду вперше було зібрано урожай. Звичайно, перший урожай, зібраний на четвертий рік, не є показником для потенційної врожайності сорту, однак якість горіхів вже переконливо показує їх сортові можливості.



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"Були вимірювані 2 сорти саду - "Піщанський" та "Кодрене", які були висаджені першими. Середній калібр сорту "Піщанський" показав 36 мм, вихід ядра - 47%, а сорту "Кодрене", - пояснив керівник тамтешньої агрофірми "Світанок" Олександр Колісник.





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