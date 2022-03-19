Зібрати 70% минулорічного врожаю: ОП розповів про плани на посівну в умовах війни

Про це розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію", – сказав він в ефірі телемарафону в суботу.



Щоб здійснити такий план, для аграріїв запустили програму підтримки, зокрема, пільгове фінансування.



Що стосується нинішніх запасів на складах та елеваторах, то їх достатньо по базовим продуктам: пшениці, олії, кукурудзі. Кількості їх вистачить на 3-5 років, оскільки близько 70% таких товарів Україна завжли експортувала, а нині логістика для експорту недоступна.



"Себе ми точно прогодуємо", – наголосив Ростислав Шурма.



Нагадаємо, жителі забезпечених європейських країн уже помічають наслідки війни Росії проти України, оскільки хаотично скуповують олію та борошно.