Зібрати 70% минулорічного врожаю: ОП розповів про плани на посівну в умовах війни
В Офісі президента ставлять задачу зібрати 70% минулорічного врожаю попри війну і для цього запускають програму підтримки аграріїв
Про це розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, пише "Інтерфакс-Україна".
"Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію", – сказав він в ефірі телемарафону в суботу.
Щоб здійснити такий план, для аграріїв запустили програму підтримки, зокрема, пільгове фінансування.
Що стосується нинішніх запасів на складах та елеваторах, то їх достатньо по базовим продуктам: пшениці, олії, кукурудзі. Кількості їх вистачить на 3-5 років, оскільки близько 70% таких товарів Україна завжли експортувала, а нині логістика для експорту недоступна.
"Себе ми точно прогодуємо", – наголосив Ростислав Шурма.
Нагадаємо, жителі забезпечених європейських країн уже помічають наслідки війни Росії проти України, оскільки хаотично скуповують олію та борошно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе