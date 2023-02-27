Зима в Україні завершиться спокійною помірною погодою, - синоптик Наталка Діденко
Останній день зими, 28 лютого, в Україні прогнозуються не суттєві опади, місцями температура повітря сягне +9 градусів
Про це інформує Наталка Діденко.
Дощі чи сніг якісь суттєві - навряд, антициклон з центром над Великою Британією Hazal своїм потужним авторитетним впливом блокуватиме опади.
Хіба що вночі на сході пройде мокрий сніг - капоститиме південно-східний атмосферний фронт.
Вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий.
Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1+5 градусів, на півдні України очікується +4+9, в Криму до +12 градусів.
Між іншим, удень 27 лютого, у Ялті вже +19, Севастополі +20, Сімферополі +18, Донецьку +14, Луганську +15, Херсоні +13, Миколаєві +11 градусів.
А, наприклад, у Вінниці, Івано-Франківську, Хмельницькому, Білій Церкві -1 градус зі снігом.
У Києві завтра зима привітно помахає ручкою: вночі -2-4 градуси, вдень потепліє до +2 градусів. Опадів у вівторок не буде, можливо, навіть сонце проб'ється.
Початок березня не обіцяє серйозних синоптичних форс-мажорів - вночі підморожуватиме, вдень теплішатиме, періодичні опади, все нормально, рання весна як рання весна.
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