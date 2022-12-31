Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Арсеналу" з рахунком 4:2. Український універсал Олександр Зінченко провів на футбольному полі 60 хвилин.

У ворота "Брайтона" голи забили Букайо Сака, Едді Нкетіа, Габріел Мартінеллі та Мартін Едегор. За команду Роберто Де Дзербі відзначились Каору Мітома та Еван Фергюсон.

Після 18-го туру "Арсенал" з 43 балами лідирує у турнірній таблиці АПЛ. Відрив над "Манчестер Сіті" - 7 очок.

Англійська Прем'єр-ліга

18-й тур

31 грудня

"Брайтон" - "Арсенал" 2:4

Голи: Мітома, 65, Фергюсон, 77 - Сака, 2, Едегор, 39, Нкетіа, 47, Мартінеллі, 71

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