Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Арсенала" з рахунком 2:0. Забитими голами у ворота "Вулвергемптона" відзначився норвежець Мартін Едегор.

Українець Олександр Зінченко провів на футбольному полі майже весь матч. На 91-й хвилині захисника замінив Седрік.

Після 16-го туру АПЛ "Арсенал" продовжує лідирувати у турнірній таблиці. У команди Міккеля Артети 37 очок і відрив над "Манчестер Сіті" у вигляді 5 балів.

"Вулвергемптон" - двадцятий - 10 очок.

Англійська Прем'єр-ліга

16-й тур

12 листопада

"Вулвергемптон" - "Арсенал" 0:2

Голи: Едегор, 55, 75

1 жовтня український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко зіграв 81-й матч в чемпіонаті Англії та повторив досягнення свого співвітчизника Олега Лужного.

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