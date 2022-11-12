Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Вулвергемптон" в АПЛ
У 16-му турі чемпіонату Англії з футболу лондонський "Арсенал" впевнено переміг "Вулвергемптон"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Арсенала" з рахунком 2:0. Забитими голами у ворота "Вулвергемптона" відзначився норвежець Мартін Едегор.
Українець Олександр Зінченко провів на футбольному полі майже весь матч. На 91-й хвилині захисника замінив Седрік.
Після 16-го туру АПЛ "Арсенал" продовжує лідирувати у турнірній таблиці. У команди Міккеля Артети 37 очок і відрив над "Манчестер Сіті" у вигляді 5 балів.
"Вулвергемптон" - двадцятий - 10 очок.
Англійська Прем'єр-ліга
16-й тур
12 листопада
"Вулвергемптон" - "Арсенал" 0:2
Голи: Едегор, 55, 75
- 1 жовтня український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко зіграв 81-й матч в чемпіонаті Англії та повторив досягнення свого співвітчизника Олега Лужного.
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