Про це повідомляє Еспресо.TV.

Для Олександра Зінченка матч "Арсеналу" проти "Тоттенгема" (3:1) став 81-м у чемпіонаті Англії. Таким чином він наздогнав за кількістю Ігор в АПЛ Олега Лужного, який у 1999 - 2004 роках виступав за "Арсенал" та "Вулвергемптон".

25-річний Олександр Зінченко з 2017 виступав за "Манчестер Сіті", у складі якого став чотириразовим чемпіоном Англії. Влітку 2022 року українець перейшов до "Арсеналу"/

1 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Тоттенгем" у лондонському дербі.

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