Зінченко повторив досягнення Лужного в чемпіонаті Англії
Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко зіграв 81-й матч в чемпіонаті Англії та повторив досягнення свого співвітчизника Олега Лужного
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Для Олександра Зінченка матч "Арсеналу" проти "Тоттенгема" (3:1) став 81-м у чемпіонаті Англії. Таким чином він наздогнав за кількістю Ігор в АПЛ Олега Лужного, який у 1999 - 2004 роках виступав за "Арсенал" та "Вулвергемптон".
25-річний Олександр Зінченко з 2017 виступав за "Манчестер Сіті", у складі якого став чотириразовим чемпіоном Англії. Влітку 2022 року українець перейшов до "Арсеналу"/
- 1 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" перемогти "Тоттенгем" у лондонському дербі.
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