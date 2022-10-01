Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко, який відновився від травми, вийшов у стартовому складі "Арсеналу" та відіграв 73 хвилини.

Його команда повела у рахунку на 20-й хвилині, коли забив Томас Партей. "Тоттенгем" забив у відповідь ще в першому таймі зусиллями Гарі Кейна.

Невдовзі після перерви "Арсенал" знову вивів вперед Габріель Жезус. На 62-й хвилині "Тоттенгем" залишився у меншості після вилучення Емерсона Рояла. "Гармаші" скористалися чисельною перевагою на 67-й хвилині - відзначився Граніт Джака.

"Арсенал" переміг "Тоттенгем" 3:1, набрав 21 очко та зберіг лідерство в турнірній таблиці. "Тоттенгем" має 17 балів та йде третім.

Чемпіонат Англії

9-й тур

1 жовтня

"Арсенал" - "Тоттенгем" 3:1

Голи: Партей, 20, Жезус, 49, Джака, 67 - Кейн, 31

Вилучення: Емерсон Роял, 62 ("Тоттенгем")

18 вересня "Арсенал" переміг "Бернтфорд" у 8-му турі чемпіонату Англії та відібрав лідерство у "Манчестер Сіті".

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