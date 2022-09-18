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"Арсенал" відібрав у "Манчестер Сіті" лідерство в чемпіонаті Англії

18 вересня, 2022 неділя
16:00
Спорт Вільям Саліба (другий зліва), Гарбріель Жезус (праворуч), Арсенал

У неділю 18 вересня "Арсенал" переміг "Бернтфорд" у 8-му турі чемпіонату Англії та відібрав лідерство у "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко пропустив матч через травму, інший українець - Єгор Ярмолюк не потрапив у заявку "Брентфорда".  

"Арсенал" вийшов вперед на 17-й хвилині, коли забив Вільям Саліба. Ще в першому таймі Габріель Жезус збільшив перевагу лондонців. До розгромного рахунок по перерві довів Фабіу Вієйра. 

"Арсенал" переміг "Брентфорд" 3:0, набрав 18 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці прем'єр-ліги. Другу позицію займає "Манчестер Сіті", а третю - "Тоттенгем", які мають по 17 пунктів. 

Чемпіонат Англії

8-й тур

18 вересня

"Брентфорд" - "Манчестер Сіті" 0:3 

Голи: Саліба, 17, Жезус, 28, Вієйра, 49

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футбол
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
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