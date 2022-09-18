Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко пропустив матч через травму, інший українець - Єгор Ярмолюк не потрапив у заявку "Брентфорда".

"Арсенал" вийшов вперед на 17-й хвилині, коли забив Вільям Саліба. Ще в першому таймі Габріель Жезус збільшив перевагу лондонців. До розгромного рахунок по перерві довів Фабіу Вієйра.

"Арсенал" переміг "Брентфорд" 3:0, набрав 18 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці прем'єр-ліги. Другу позицію займає "Манчестер Сіті", а третю - "Тоттенгем", які мають по 17 пунктів.

Чемпіонат Англії

8-й тур

18 вересня

"Брентфорд" - "Манчестер Сіті" 0:3

Голи: Саліба, 17, Жезус, 28, Вієйра, 49

17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко не зіграє у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.

Олександр Зінченко подорожчав до 32 млн євро та відібрав у Руслана Малиновського звання найдорожчого українського футболіста.

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