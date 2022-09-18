"Арсенал" відібрав у "Манчестер Сіті" лідерство в чемпіонаті Англії
У неділю 18 вересня "Арсенал" переміг "Бернтфорд" у 8-му турі чемпіонату Англії та відібрав лідерство у "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко пропустив матч через травму, інший українець - Єгор Ярмолюк не потрапив у заявку "Брентфорда".
"Арсенал" вийшов вперед на 17-й хвилині, коли забив Вільям Саліба. Ще в першому таймі Габріель Жезус збільшив перевагу лондонців. До розгромного рахунок по перерві довів Фабіу Вієйра.
"Арсенал" переміг "Брентфорд" 3:0, набрав 18 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці прем'єр-ліги. Другу позицію займає "Манчестер Сіті", а третю - "Тоттенгем", які мають по 17 пунктів.
Чемпіонат Англії
8-й тур
18 вересня
"Брентфорд" - "Манчестер Сіті" 0:3
Голи: Саліба, 17, Жезус, 28, Вієйра, 49
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