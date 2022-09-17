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У Малиновського відібрали звання найдорожчого футболіста України

17 вересня, 2022 субота
12:01
Спорт Арсенал, АПЛ, чемпіонат Англії

Олександр Зінченко подорожчав до 32 млн євро та відібрав у Руслана Малиновського звання найдорожчого українського футболіста

Про це свідчать оновлені дані Transfermarkt

Трансферна вартість Олександра Зінченка, який грає за англійський "Арсенал", зросла на 7 млн євро та складає 32 млн євро. Захисник лондонського клубу відібрав статус найдорожчого українського гравця у Руслана Малиновського з італійської "Аталанти", який коштує 28 млн євро. 

Слідом за ними у списку розташувалися Віктор Циганков (25 млн євро, "Динамо"), Віталій Миколенко (18 млн євро, "Евертон", Англія), Роман Яремчук (15 млн євро, "Брюгге", Бельгія), Михайло Мудрик (15 млн євро, "Шахтар") та Ілля Забарний (15 млн євро, "Динамо").

  • 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко не зіграє у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії. 

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футбол
Збірна України
Олександр Зінченко
Руслан Малиновський
Віктор Циганков
Віталій Миколенко
Роман Яремчук
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