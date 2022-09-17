У Малиновського відібрали звання найдорожчого футболіста України
Олександр Зінченко подорожчав до 32 млн євро та відібрав у Руслана Малиновського звання найдорожчого українського футболіста
Про це свідчать оновлені дані Transfermarkt.
Трансферна вартість Олександра Зінченка, який грає за англійський "Арсенал", зросла на 7 млн євро та складає 32 млн євро. Захисник лондонського клубу відібрав статус найдорожчого українського гравця у Руслана Малиновського з італійської "Аталанти", який коштує 28 млн євро.
Слідом за ними у списку розташувалися Віктор Циганков (25 млн євро, "Динамо"), Віталій Миколенко (18 млн євро, "Евертон", Англія), Роман Яремчук (15 млн євро, "Брюгге", Бельгія), Михайло Мудрик (15 млн євро, "Шахтар") та Ілля Забарний (15 млн євро, "Динамо").
- 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко не зіграє у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе