Зінченко потрапив у команду найкращих гравців сезону АПЛ
Українець Олександр Зінченко отримав картку Team Of The Season у футбольному симуляторі FIFA 23
Про це повідомляє офіційний твіттер EA Sports.
Зараз у відеогрі FIFA 23 проходить івент Team Of The Season АПЛ, де була представлена символічна збірна найкращих гравців цього сезону чемпіонату Англії.
Місце у престижній компанії знайшлось для українця Олександра Зінченка. Футболіста "Арсенала" визнали найкращим лівим захисником АПЛ.
Символічна збірну АПЛ 2022/23:
Воротар: Аарон Ремсдейл ("Арсенал").
Захисники: Олександр Зінченко, Вільям Саліба (обоє - "Арсенал"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Кіран Тріпп’єр ("Ньюкасл").
Півзахисники: Мартін Едегор ("Арсенал"), Каземіро ("Манчестер Юнайтед"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті").
Нападники: Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед"), Ерлін Холанд ("Манчестер Сіті"), Мохаммед Салах ("Ліверпуль").
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