Зінченко потрапив у стартовий склад "Арсеналу" на 1-й тур АПЛ
Український універсал Олександр Зінченко зіграє за лондонський "Арсенал" у 1-му турі АПЛ
Про це повідомляє офіційний Twitter "Арсеналу".
Сьогодні, 5 серпня, лондонський "Арсенал" зіграє проти "Кристал Пелас" в 1-му турі АПЛ. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Пряма трансляція на "Setanta Sports".
Для Зінченка це перший офіційний матч за "Арсенал". Цього літа лондонці купили українця у "Ман Сіті" за 35 млн євро.
У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.
- 22 липня "Арсенал" оголосив про перехід Олександра Зінченка.
- 24 липня український футболіст Олександр Зінченко зіграв перший матч за англійський "Арсенал" у товариському матчі проти іншого лондонського клубу - "Челсі".
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