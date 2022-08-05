Про це повідомляє офіційний Twitter "Арсеналу".

Сьогодні, 5 серпня, лондонський "Арсенал" зіграє проти "Кристал Пелас" в 1-му турі АПЛ. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Пряма трансляція на "Setanta Sports".

Для Зінченка це перший офіційний матч за "Арсенал". Цього літа лондонці купили українця у "Ман Сіті" за 35 млн євро.

У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

22 липня "Арсенал" оголосив про перехід Олександра Зінченка.

24 липня український футболіст Олександр Зінченко зіграв перший матч за англійський "Арсенал" у товариському матчі проти іншого лондонського клубу - "Челсі".

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